Зарядное устройство Nikon MH-61 для EN-EL5 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070177
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-09-14/02
Причина уценки:
БЕЗ кабеля питания. Следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135177
для Nikon Coolpix 3700 Nikon Coolpix 4200 Nikon Coolpix 5200 Nikon Coolpix 5900 Nikon Coolpix 7900 Nikon Coolpix P3 Nikon Coolpix P4 Nikon Coolpix P5000 Nikon Coolpix P5100 Nikon Coolpix P6000 Nikon Coolpix P80 Nikon Coolpix P90 Nikon Coolpix P100 Nikon Coolpix P500 Nikon Coolpix P510 Nikon Coolpix P520 Nikon Coolpix P530 Nikon Coolpix S10
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: БЕЗ кабеля питания. Следы эксплуатации, потёртости.
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Комплектация: блок зарядного устройства.
Гарантия 14 дней.