Зарядное устройство Nikon MH-33 совместимо с аккумуляторами EN-EL18d, EN-EL18c и EN-EL18b. Для зарядки вам потребуется сетевой USB адаптер Nikon EH-7P (продается отдельно). Благодаря входу USB-C вы можете использовать автомобильные адаптеры, универсальные USB батареи и другие источники питания, поддерживающие зарядку USB Power Delivery, когда находитесь в дороге. Полная зарядка батареи EN-EL18d занимает приблизительно 4 часа. Устройство также позволяет откалибровать ваши аккумуляторы, если со временем они начинают неверно указывать уровень заряда.