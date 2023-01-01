Зарядное устройство Nikon MH-33 для EN-EL18d
Код товара : УТ-00070374
Артикул : @ VEA02502
24 990 ₽
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Описание
Зарядное устройство Nikon MH-33 совместимо с аккумуляторами EN-EL18d, EN-EL18c и EN-EL18b. Для зарядки вам потребуется сетевой USB адаптер Nikon EH-7P (продается отдельно). Благодаря входу USB-C вы можете использовать автомобильные адаптеры, универсальные USB батареи и другие источники питания, поддерживающие зарядку USB Power Delivery, когда находитесь в дороге. Полная зарядка батареи EN-EL18d занимает приблизительно 4 часа. Устройство также позволяет откалибровать ваши аккумуляторы, если со временем они начинают неверно указывать уровень заряда.
Устройство несовместимо со старыми моделями аккумуляторов: Nikon EN-EL18 и EN-EL18a.