Зарядное устройство Nikon MH-32 для EN-EL25
Код товара : УТ-00037544
Артикул : VEA024EA
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Оригинальное зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL25. Светодиодный индикатор сообщает о ходе зарядки.
Совместимые камеры: Nikon Z50, Z fc.
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