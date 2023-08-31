Описание

Код товара: 134553

MH-26aAK — это комплект адаптеров для зарядки или калибровки литий-ионных аккумуляторов EN-EL4/EN-EL4a в зарядном устройстве MH-26a. Зарядное устройство MH-26a можно использовать для зарядки и калибровки литий-ионных аккумуляторов EN-EL18/EN-EL18a*, которые питают цифровые зеркальные фотокамеры D4 и D4S, а также аккумуляторных литий-ионных аккумуляторов EN-EL4/EN-EL4a. ионные батареи**, которые питают цифровые зеркальные фотокамеры серии D3. В комплект входит одно зарядное устройство MH-26a и один адаптер BT-A10.

Чтобы зарядить литий-ионные аккумуляторы EN-EL4/EN-EL4a, прикрепите адаптер BT-A10 к MH-26a. Адаптер BTA10 поставляется в комплекте с адаптером MH-26aAK для MH-26a.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.