Зарядное устройство Nikon MH-26aAK для EN-EL18 (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00069553
Артикул : б/у-П72 К 2023-08-31
Причина уценки:
Новый
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134553
MH-26aAK — это комплект адаптеров для зарядки или калибровки литий-ионных аккумуляторов EN-EL4/EN-EL4a в зарядном устройстве MH-26a. Зарядное устройство MH-26a можно использовать для зарядки и калибровки литий-ионных аккумуляторов EN-EL18/EN-EL18a*, которые питают цифровые зеркальные фотокамеры D4 и D4S, а также аккумуляторных литий-ионных аккумуляторов EN-EL4/EN-EL4a. ионные батареи**, которые питают цифровые зеркальные фотокамеры серии D3. В комплект входит одно зарядное устройство MH-26a и один адаптер BT-A10.
Чтобы зарядить литий-ионные аккумуляторы EN-EL4/EN-EL4a, прикрепите адаптер BT-A10 к MH-26a. Адаптер BTA10 поставляется в комплекте с адаптером MH-26aAK для MH-26a.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Новый
Комплектация: Полная в родной коробке
Гарантия 90 дней.