Зарядное устройство Nikon MH-26 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071895
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-03
Причина уценки:
Следы использования.
12 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Зарядное устройство для литий-ионных батарей Nikon EN-EL18. Совместим с фотоаппаратом Nikon D4.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Гарантия 14 дней.