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Зарядное устройство Nikon MH-25a для EN-EL15

  • MH-25a для EN-EL15
  • MH-25a для EN-EL15
  • MH-25a для EN-EL15
  • MH-25a для EN-EL15
  • MH-25a для EN-EL15
Код товара:УТ-00011502
Артикул:VEA016EA

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Nikon EN-EL15. Может использоваться в разных странах при использовании соответствующего адаптера для розетки (продаются отдельно).
Входной ток: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Выходной ток: 8.4 В, 1.2 А.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15