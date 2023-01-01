Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Nikon EN-EL15. Может использоваться в разных странах при использовании соответствующего адаптера для розетки (продаются отдельно). Входной ток: 100 - 240 В, 50/60 Гц Выходной ток: 8.4 В, 1.2 А.