Зарядное устройство Nikon MH-25a для EN-EL15

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Код товара: УТ-00011502 Артикул: VEA016EA Код товара: УТ-00011502 Артикул: VEA016EA Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Nikon EN-EL15. Может использоваться в разных странах при использовании соответствующего адаптера для розетки (продаются отдельно).

Входной ток: 100 - 240 В, 50/60 Гц

Выходной ток: 8.4 В, 1.2 А. Совместимые камеры: Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

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