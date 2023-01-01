Зарядное устройство Nikon MH-25a для EN-EL15
Код товара : УТ-00011502
Артикул : VEA016EA
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.280
Описание
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Nikon EN-EL15. Может использоваться в разных странах при использовании соответствующего адаптера для розетки (продаются отдельно).
Входной ток: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Выходной ток: 8.4 В, 1.2 А.
Совместимые камеры:
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- Nikon D500
- Nikon D610, D750, D800, D800E, D810, D810A, D850
- Nikon Z5, Z6, Z7
- Nikon 1 V1