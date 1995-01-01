Зарядное устройство Nikon MH-25a для EN-EL15
Код товара:УТ-00011502
Артикул:VEA016EA
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Nikon EN-EL15. Может использоваться в разных странах при использовании соответствующего адаптера для розетки (продаются отдельно).
Входной ток: 100 - 240 В, 50/60 Гц
Выходной ток: 8.4 В, 1.2 А.
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15