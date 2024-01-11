Зарядное устройство Nikon MH-25a (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072675 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/03



Задать вопрос Причина уценки: новая 3 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 137675 Зарядное устройство для литий-ионных батарей Nikon EN-EL15, 15а, 15b, 15c. Обеспечивает зарядку батарей для использования с определенными моделями фотокамер Nikon. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новая

s

:2304023632G

Комплектация: зарядное устройство, кабель питания с вилкой TypeG(Англия) и переходником

Гарантия 14 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.