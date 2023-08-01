Зарядное устройство Nikon MH-25 для EN-EL15 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069650
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n083
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
5 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134650
Зарядное устройство для литий-ионных батарей Nikon EN-EL15, 15а, 15b, 15c. Обеспечивает зарядку батарей для использования с определенными моделями фотокамер Nikon.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации
s\n: 1912007044G
Комплектация: зарядное устройство, кабель питания
Гарантия 90 дней.