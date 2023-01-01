Зарядное устройство Nikon MH-24 для EN-EL14
Код товара : 00000043038
Артикул : VEA006EA
5 490 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.205
Описание
Зарядное устройство Nikon MH-24 предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей Nikon EN-EL14, которые используются в таких камерах как Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df, Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800.