Зарядное устройство Nikon MH-24 предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей Nikon EN-EL14, которые используются в таких камерах как Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df, Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800.