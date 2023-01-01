Окуляр Nikon MEP-20-60 для зрительных труб Monarch
Код товара : УТ-00038276
Артикул : BDB921WA
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Описание
MEP-20-60 — универсальный 3-кратный зум-окуляр для зрительных труб Monarch. Эффективная коррекция хроматической аберрации обеспечивает высокое разрешение и резкость по всему диапазону фокусных расстояний. Большой вынос точки визирования обеспечивает хорошую видимость всего поля зрения для людей, которые носят очки, а поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают обеспечить комфортное положение относительно глаз.
Увеличение 20-60х при креплении к зрительной трубе серии MONARCH 82 и 16-48х при креплении к зрительной трубе серии MONARCH 60.
Характеристики
- Увеличение (кратность):
- Зрительные трубы Monarch 82: 20–60
- Зрительные трубы Monarch 60: 16–48
- Угловое поле зрения (реальное/градусы):
- Зрительные трубы Monarch 82: 2,1–1,03
- Зрительные трубы Monarch 60: 2,6–1,23
- Поле зрения на расстоянии 1000 м (м):
- Зрительные трубы Monarch 82: 37–173
- Зрительные трубы Monarch 60: 45–213
- Выходной зрачок (мм):
- Зрительные трубы Monarch 82: 4,1–1,43
- Зрительные трубы Monarch 60: 3,8–1,33
- Относительная яркость
- Зрительные трубы Monarch 82: 16,8–2,03
- Зрительные трубы Monarch 60: 14,4–1,73
- Вынос точки визирования (мм): 16,1–15,3 (проектное значение при максимальном увеличении)
- Длина: 89 мм (только корпус)
- Ширина: 62 мм (только корпус)
- Вес: 350 г
- Водонепроницаемость: только при креплении к зрительной трубе, эквивалент осадков до 5 мм в минуту в течение 30 минут