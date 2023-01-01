Описание

MEP-20-60 — универсальный 3-кратный зум-окуляр для зрительных труб Monarch. Эффективная коррекция хроматической аберрации обеспечивает высокое разрешение и резкость по всему диапазону фокусных расстояний. Большой вынос точки визирования обеспечивает хорошую видимость всего поля зрения для людей, которые носят очки, а поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают обеспечить комфортное положение относительно глаз.

Увеличение 20-60х при креплении к зрительной трубе серии MONARCH 82 и 16-48х при креплении к зрительной трубе серии MONARCH 60.

Характеристики