Описание

Рукоятка Nikon MC-N10 Remote Grip обеспечивает широкие возможности дистанционного управления определенными камерами Nikon, когда они установлены на штатив, электронный стабилизатор (стедикам), плечевой упор, слайдер или другой похожий держатель. На рукоятке расположено два многофункциональных диска, джойстик и более 10 клавиш, включая кнопку спуска затвора и рычажок-выключатель камеры. Управляйте фокусировкой, диафрагмой, ISO и другими важными параметрами съемки, не отрывая глаз от кадра. Эргономичная форма обеспечивает удобный захват и не вызывает усталости даже при съемках в течение всего дня.

Рукоятка устанавливается в стандартную розетку ARRI: такой вариант крепления позволяет тонко настроить угол наклона рукоятки при необходимости. К камере она подключается с помощью USB-C кабеля (в комплекте). Для работы вам потребуются 2 батареи типа АА (продаются отдельно).

Совместимые камеры*:

Nikon Z9

Nikon Z8

Nikon Z7 II

Nikon Z6 II

По состоянию на январь 2024 г