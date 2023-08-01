Пульт ДУ Nikon MC-DC2 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069649
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n082
Причина уценки:
следы эксплуатации.
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Описание
Код товара: 134649
Пульт дистанционного управления Nikon MC-DC2 представляет собой проводной тросик длиной в 1 метр, который удобен в самых разнообразных съемочных ситуациях, в том числе при съемке телеобъективами и макрофотографии.
Nikon MC-DC2 поддерживает автофокусировку, непрерывную съемку или съемку при длительной экспозиции. Он приводит в действие автофокусировку при нажатии кнопки наполовину и производит спуск затвора при ее полном нажатии. Кроме того, Вы сможете зафиксировать затвор в открытом положении, сдвинув фиксатор кнопки вперед.
Пульт не требует батарей или подзарядки, так как получает питание от камеры, что делает его чрезвычайно полезным инструментом в студии или багаже фото-путешественника.
Функциональные особенности
Дублирует все функции кнопки спуска затвора Вашей камеры
Идеально подходит для длительного экспонирования и макрофотографии
Устраняет вибрации камеры при съемке
Управляет автофокусом и спуском затвора в режиме BULB
Питание от фотоаппарата, не требует батареек
Совместим с камерами Nikon DSLR и COOLPIX имеющими разъем DC2
Совместимые модели:
Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
Nikon D750, D780, D600, D610, Df
Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500
Nikon Coolpix A, P7700, P7800, P1000
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: пульт, упаковка
Гарантия 90 дней.