Пульт ДУ Nikon MC-36 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069647
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n080
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, мелкие царапины на дисплее
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134647
Это усовершенствованный пульт дистанционного управления с кабелем пришел на смену кабелю MC-20. Он позволяет управлять встроенным динамиком, световым индикатором срабатывания затвора, мультиселектором цифровой зеркальной фотокамеры или устройства COOLWALKER, интервальным таймером, длительной экспозицией (возможно одновременное использование интервального таймера и длительной экспозиции), автоспуском, выдержкой TIME и механизмом блокировки спуска затвора.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, мелкие царапины на дисплее
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Комплектация: пульт, документация, коробка
Гарантия 90 дней.