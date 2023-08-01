Описание

Код товара: 134647

Это усовершенствованный пульт дистанционного управления с кабелем пришел на смену кабелю MC-20. Он позволяет управлять встроенным динамиком, световым индикатором срабатывания затвора, мультиселектором цифровой зеркальной фотокамеры или устройства COOLWALKER, интервальным таймером, длительной экспозицией (возможно одновременное использование интервального таймера и длительной экспозиции), автоспуском, выдержкой TIME и механизмом блокировки спуска затвора.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, мелкие царапины на дисплее

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: N/A

Комплектация: пульт, документация, коробка

Гарантия 90 дней.