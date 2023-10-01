Описание

Код товара: 135623

Пыле- и каплезащищенный батарейный блок MB-N11 оснащен спусковой кнопкой затвора и элементами управления для вертикальной съемки. В вертикальном положении фотокамеры батарейный блок также обеспечивает надежный захват.

Во время длительной съемки можно быстро заменять батарею без потери питания и подключить питание фотокамеры через USB. При видеосъемке с использованием устройства стабилизации или дистанционной съемке батарейный блок освобождает USB-порт фотокамеры для обмена данными с внешним оборудованием. Блок также оснащен портом USB-C, позволяющим последовательно заряжать две батареи, когда блок отсоединен от фотокамеры. Для Z6 II Z7 II

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( незначительные потертости)

Комплектация: Без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.