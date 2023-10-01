Батарейный блок Nikon MB-N11 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070623
Артикул : б/у-Nik 2023-10-012
Причина уценки:
Незначительные потертости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135623
Пыле- и каплезащищенный батарейный блок MB-N11 оснащен спусковой кнопкой затвора и элементами управления для вертикальной съемки. В вертикальном положении фотокамеры батарейный блок также обеспечивает надежный захват.
Во время длительной съемки можно быстро заменять батарею без потери питания и подключить питание фотокамеры через USB. При видеосъемке с использованием устройства стабилизации или дистанционной съемке батарейный блок освобождает USB-порт фотокамеры для обмена данными с внешним оборудованием. Блок также оснащен портом USB-C, позволяющим последовательно заряжать две батареи, когда блок отсоединен от фотокамеры. Для Z6 II Z7 II
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( незначительные потертости)
Комплектация: Без коробки
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.