Батарейный блок Nikon MB-N11 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069645
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n078
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134645
MB-N11 - идеальный аксессуар для портретного фотографа, которому нужно снимать вертикально, пейзажного фотографа, записывающего длительные интервальные эпизоды, и спортивного фотографа, желающего добиться большей сбалансированности при использовании длинных объективов. MB-N11, разработанный специально для беззеркальных фотоаппаратов Nikon Z 7II и Z 6II, представляет собой многофункциональный аккумулятор с кнопкой вертикального затвора, основным и дополнительным дисками управления, кнопкой AF-ON, дополнительным переключателем и кнопками Fn
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
#2005203
Комплектация: батарейная ручка.
Гарантия 90 дней.