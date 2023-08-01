Описание

Код товара: 134645

MB-N11 - идеальный аксессуар для портретного фотографа, которому нужно снимать вертикально, пейзажного фотографа, записывающего длительные интервальные эпизоды, и спортивного фотографа, желающего добиться большей сбалансированности при использовании длинных объективов. MB-N11, разработанный специально для беззеркальных фотоаппаратов Nikon Z 7II и Z 6II, представляет собой многофункциональный аккумулятор с кнопкой вертикального затвора, основным и дополнительным дисками управления, кнопкой AF-ON, дополнительным переключателем и кнопками Fn



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

#2005203

Комплектация: батарейная ручка.

Гарантия 90 дней.