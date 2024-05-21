Батарейный блок Nikon MB-N11 для Nikon Z 6 II, 7 II (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075800 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/4

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 32 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип батарейный блок

Основные функции для фотоаппаратов Nikon Z6II, Z7II питание от USB

Тип батареи EN-EL15

Ширина 170 мм

Высота 130 мм Код товара: 140800

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без следов эксплуатации.

Комплектация: батарейный блок, коробка.

Гарантия 90 дней.

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