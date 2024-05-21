Батарейный блок Nikon MB-N11 для Nikon Z 6 II, 7 II (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075800
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/4
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
32 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип батарейный блок
Основные функции для фотоаппаратов Nikon Z6II, Z7II питание от USB
Тип батареи EN-EL15
Ширина 170 мм
Высота 130 мм
Код товара: 140800
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без следов эксплуатации.
Комплектация: батарейный блок, коробка.
Гарантия 90 дней.
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