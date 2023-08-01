Описание

Код товара: 134643

Батарейный блок MB-N10 увеличивает время автономной работы примерно в 1,8 раза и обеспечивает более комфортный баланс при использовании длинных телеобъективов.

В блоке — до двух литий-ионных аккумуляторных батарей Nikon EN-EL15b (приобретаются отдельно). Каждый из двух батарейных отсеков защищенного от попадания пыли и влаги блока оснащен светодиодным индикатором заряда батареи. Поддерживается оперативная замена батарей, что очень удобно при интервальной съемке или длительной видеосъемке.

Поддерживается непосредственная зарядка батарей, установленных в батарейную рукоятку, сетевым зарядным устройством EH-7P (приобретается отдельно). Если батарейный блок подсоединен к фотокамере, необходимо выключить фотокамеру, прежде чем активировать зарядку батарей через встроенный в рукоятку USB-порт.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - (Потертости на корпусе)

Комплектация: без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения