Описание

Батарейный блок MB-N10 позволяет разместить внутри две литий-ионные батареи EN-EL15b, которые помогут увеличить количество снимков и (или) время записи видео приблизительно в 1,8 раза. Светодиодные индикаторы на тыльной панели показывают остаточный уровень заряда, отдельно по каждой батарее. Защита от пыли и капель воды не менее надежна, чем у фотокамер Z5, Z6 и Z7. Блок допускает «горячую» замену аккумуляторов (без выключения камеры), а также их зарядку с помощью сетевого зарядного устройства EH-7P (или аналога с током 5В 3А).

Поскольку у камер Z5, Z6 и Z7 нет контактной группы на нижней панели, возможность дублирования органов управления на блоке не предусматривалась изначально. Основное предназначение этого батарейного блока: обеспечение длительной непрерывной работы без выключения камеры. Например, интервальная съемка с таймером (тайм-лапс) или съемка видео.

Полная зарядка 2 батарей EN-EL15b с помощью EH-7P занимает 5 ч. 10 мин.

Разъем USB: Type-C.