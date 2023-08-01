Описание

Код товара: 134640

Батарейный блок Nikon MB-D18 позволяет продлить время автономной работы камеры D850, а также увеличить скорость съемки с 7 до 9 кадров в секунду - при использовании с аккумулятором Nikon EN-EL18b. В комплекте: держатель для 1 аккумулятора EL-EL15 / EN-EL15a. Для установки EN-EL18b держатель не требуется, но вместо него необходимо дополнительно приобрести крышку батарейного отсека BL-5.

На рукоятке расположены дублирующие органы управления: кнопка спуска затвора, кнопка блокировки автофокуса / автоэкспозиции (AF/AE), передний и задний диски управления, а также джойстик для выбора точки фокусировки. Ручка обладает защитой от проникновения пыли и влаги - на том же уровне, что и сама камера.

Для работы батарейной ручки необходимо наличие аккумулятора в самой камере.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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:2003571

Комплектация: батарейная ручка, держатель для 1 аккумулятора EL-EL15 / EN-EL15a,b,c, коробка, документация

Гарантия 90 дней.