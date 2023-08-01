Батарейный блок Nikon MB-D18 для D850 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069640
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n073
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 134640
Батарейный блок Nikon MB-D18 позволяет продлить время автономной работы камеры D850, а также увеличить скорость съемки с 7 до 9 кадров в секунду - при использовании с аккумулятором Nikon EN-EL18b. В комплекте: держатель для 1 аккумулятора EL-EL15 / EN-EL15a. Для установки EN-EL18b держатель не требуется, но вместо него необходимо дополнительно приобрести крышку батарейного отсека BL-5.
На рукоятке расположены дублирующие органы управления: кнопка спуска затвора, кнопка блокировки автофокуса / автоэкспозиции (AF/AE), передний и задний диски управления, а также джойстик для выбора точки фокусировки. Ручка обладает защитой от проникновения пыли и влаги - на том же уровне, что и сама камера.
Для работы батарейной ручки необходимо наличие аккумулятора в самой камере.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n:2003571
Комплектация: батарейная ручка, держатель для 1 аккумулятора EL-EL15 / EN-EL15a,b,c, коробка, документация
Гарантия 90 дней.