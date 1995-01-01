Батарейный блок Nikon MB-D18 позволяет продлить время автономной работы камеры D850, использовать универсальные источники питания (АА), а также увеличить скорость съемки с 7 до 9 кадров в секунду - при использовании с аккумулятором Nikon EN-EL18b. В комплекте: держатель для 8 элементов типа АА (щелочных, литиевых или никель-металлгидридных) и держатель для 1 аккумулятора EL-EL15 / EN-EL15a. Для установки EN-EL18b держатель не требуется, но вместо него необходимо дополнительно приобрести крышку батарейного отсека BL-5.

На рукоятке расположены дублирующие органы управления: кнопка спуска затвора, кнонка блокировки автофокуса / автоэкспозиции (AF/AE), передний и задний диски управления, а также джойстик для выбора точки фокусировки. Ручка обладает защитой от проникновения пыли и влаги - на том же уровне, что и сама камера.

Для работы батарейной ручки необходимо наличие аккумулятора в самой камере. Ручка не работает в качестве зарядного устройства: при использовании универсальных АА аккумуляторов или EN-EL18b не забудьте о соответствующем зарядном устройстве.