Описание

Батарейный блок for Nikon MB-D15 для зеркального фотоаппарата Nikon D7100 необходимый аксессуар при длительной фотосъемке.

Обеспечивает более удобный захват камеры, особенно во время вертикальной съёмки

Позволяет увеличить время работы фотоаппарата

Используются либо батарейки типа AA, либо 2 оригинальных Li-Ion аккумулятора EN-EL15

Один аккумулятор распологается в фотокамере, второй - в батарейной ручке

Утяжеляет камеру, делая ее более сбалансированной при использовании тяжелого объектива

Комплектация : только батблок.

Состояние : хорошее.