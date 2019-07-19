Батарейная ручка Nikon MB-D15 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00035675
Артикул : б/у-Н1 КС 2019-07-19
Причина уценки:
Потертости, следы эксплуатации.
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Описание
Батарейный блок for Nikon MB-D15 для зеркального фотоаппарата Nikon D7100 необходимый аксессуар при длительной фотосъемке.
Обеспечивает более удобный захват камеры, особенно во время вертикальной съёмки
Позволяет увеличить время работы фотоаппарата
Используются либо батарейки типа AA, либо 2 оригинальных Li-Ion аккумулятора EN-EL15
Один аккумулятор распологается в фотокамере, второй - в батарейной ручке
Утяжеляет камеру, делая ее более сбалансированной при использовании тяжелого объектива
Комплектация : только батблок.
Состояние : хорошее.