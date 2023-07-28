Описание

Код товара: 133793

Управляющая питающая батарейная ручка для Nikon D100, обеспечивающая удобство и расширенную функциональность при съемке. В нее устанавливается 2 батареи EN-EL3, что увеличивает время работы фотокамеры. Имеется функция записи звуковых комментариев. Имеется спусковая кнопка затвора для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Кроме того, имеется 10-контактный разъем для дистанционного управления фотокамерой.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 223213

Комплектация: Ручка, переходник под 6 элементов питания АА, коробка.

Гарантия 14 дней.