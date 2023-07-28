Батарейная ручка Nikon MB-D100 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068793
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-28/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133793
Управляющая питающая батарейная ручка для Nikon D100, обеспечивающая удобство и расширенную функциональность при съемке. В нее устанавливается 2 батареи EN-EL3, что увеличивает время работы фотокамеры. Имеется функция записи звуковых комментариев. Имеется спусковая кнопка затвора для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Кроме того, имеется 10-контактный разъем для дистанционного управления фотокамерой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 223213
Комплектация: Ручка, переходник под 6 элементов питания АА, коробка.
Гарантия 14 дней.