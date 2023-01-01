Крышка объектива Nikon LC-55A, 55мм
Код товара : УТ-00023018
Артикул : JAD50401
1 790 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Крышка для объектива Nikkor с диаметром 55мм. Защищает фронтальную линзу объектива от различных загрязнений и царапин.
Совместимые объективы:
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6