Бленда Nikon HB-97 для Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S
Код товара : УТ-00068455
Артикул : JMB01901
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Описание
Байонетная бленда Nikon HB-97 предназначена специально для использования с объективом Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S. Данная бленда позволяет устанавливать на объектив светофильтры диаметром 112 мм. При съемке с ярким боковым или контровым светом бленда уменьшает паразитную засветку, которая вызывает появление бликов и ореолов. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу объектива от царапин и попадания грязи. Надежно крепится на объектив благодаря фиксатору. Продается на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом.
Материал: пластик.