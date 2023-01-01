Байонетная бленда Nikon HB-93A предназначена специально для использования с вашим объективом Nikkor Z 28-75mm f/2.8. При съемке с ярким боковым или контровым светом бленда уменьшает паразитную засветку, которая вызывает появление бликов и ореолов. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу объектива от царапин и попадания грязи. Надежно крепится на объектив благодаря фиксатору. Продается на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом.