Бленда Nikon HB-93A для Nikkor Z 28-75mm f/2.8
Код товара : УТ-00068457
Артикул : JMB02801
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Описание
Байонетная бленда Nikon HB-93A предназначена специально для использования с вашим объективом Nikkor Z 28-75mm f/2.8. При съемке с ярким боковым или контровым светом бленда уменьшает паразитную засветку, которая вызывает появление бликов и ореолов. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу объектива от царапин и попадания грязи. Надежно крепится на объектив благодаря фиксатору. Продается на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом.
Материал: пластик.