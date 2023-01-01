Бленда Nikon HB-89 для Nikkor Z 35mm f/1.8 S
Код товара : УТ-00064273
Артикул : JMB00501
3 990 ₽
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Описание
Байонетная бленда предназначена специально для использования с объективом Nikkor Z 35mm f/1.8 S. Бленда уменьшает засветку и блики при съемке с ярким боковым или контровым светом. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу от грязи и механических повреждений.