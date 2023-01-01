Байонетная бленда предназначена специально для использования с объективом Nikkor Z 35mm f/1.8 S. Бленда уменьшает засветку и блики при съемке с ярким боковым или контровым светом. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу от грязи и механических повреждений.