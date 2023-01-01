Бленда значительно ослабляет постороннюю засветку, уменьшая блики и устраняя “раздвоенность” изображения. Также бленда служит защитой для передней линзы объектива. Подходит для объектива AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR.

Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.