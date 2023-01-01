Бленда Nikon HB-81 для Nikkor 10-20/4.5-5.6 G VR
Код товара : УТ-00068023
Артикул : JAB78101
2 490 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Бленда значительно ослабляет постороннюю засветку, уменьшая блики и устраняя “раздвоенность” изображения. Также бленда служит защитой для передней линзы объектива. Подходит для объектива AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR.
Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.