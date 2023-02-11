Бленда Nikon HB-37 для Nikkor 55-200 AF-S DX VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065382
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-11/06
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 130382
Nikon HB-37 для Nikkor 55-200 AF-S DX VR
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: бленда
Гарантия 14 дней.