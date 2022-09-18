Бленда Nikon HB-34 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00061827
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-09-18
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 126827
Оригинальная бленда для объектива Nikon AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Гарантия 14 дней.