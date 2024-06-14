Бленда Nikon HB-32 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076455
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-14
Причина уценки:
следы использования.
790 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141455
Nikon HB-35, бленда (состояние 5)
Nikon HB-32 бленда для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. следы использования.
Комплектация:
Гарантия 14 дней.
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