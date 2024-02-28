Бленда Nikon HB-32 для объектива AF-S DX 18-105/18-140/18-70 mm (Состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073710
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
Несущественные следы эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Бленда для объектива AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR, 18-70mm f3.5-4.5G ED-IF AF-S DX Zoom NIKKOR, 18-135mm f/3.5-5.6 ED-IF AF-S DX NIKKOR
Защищает от бликов и бокового рассеянного света.
Быстрое байонетное соединение
устанавливается обратной стороной для транспортировки.
Матовая внутренняя поверхность
Цвет чёрный
Код товара: 138710
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : несущественные следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.