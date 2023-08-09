Описание

NIKON HB-32 бленда для Nikkor AF-S DX 18-140 G/ 18-105 G VR/ 18-70 G в комплекте с чехлом для объектива.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.