Бленда Nikon HB-32 + чехол (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069014
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-09
Причина уценки:
Без значительный следов эксплуатации.
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
NIKON HB-32 бленда для Nikkor AF-S DX 18-140 G/ 18-105 G VR/ 18-70 G в комплекте с чехлом для объектива.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.