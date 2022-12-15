Бленда Nikon HB-25 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00064388
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-12-15
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Бленда для объективов AF NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED VR.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.