Бленда Nikon HB-22 для Nikkor PC Micro-Nikkor 85/2.8D (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065378
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-11/02
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
В комплекте: бленда
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130378
Бленда значительно ослабляет постороннюю засветку, уменьшая блики и устраняя “раздвоенность” изображения. Она также служит для защиты объектива. Для PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D и 85mm f/2.8 PC-Nikkor