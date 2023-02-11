Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

В комплекте: бленда

Гарантия: 14 дней

Код товара: 130378

Бленда значительно ослабляет постороннюю засветку, уменьшая блики и устраняя “раздвоенность” изображения. Она также служит для защиты объектива. Для PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D и 85mm f/2.8 PC-Nikkor