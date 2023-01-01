Удлинительная рукоятка Nikon GR-1 для Z fc
Код товара : УТ-00055698
Артикул : ALM290017
9 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Специальная рукоятка для фотокамер серии Z fc. Она позволяет крепче держать фотокамеру, приятна на ощупь и внешне сочетается с фотокамерой благодаря поверхности черного цвета с такой же текстурой, что и на задней панели корпуса фотокамеры. Использование этой рукоятки не препятствует свободному доступу к гнезду карты памяти и отсеку батареи фотокамеры.