Специальная рукоятка для фотокамер серии Z fc. Она позволяет крепче держать фотокамеру, приятна на ощупь и внешне сочетается с фотокамерой благодаря поверхности черного цвета с такой же текстурой, что и на задней панели корпуса фотокамеры. Использование этой рукоятки не препятствует свободному доступу к гнезду карты памяти и отсеку батареи фотокамеры.