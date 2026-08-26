Адаптер Nikon FTZ, с Nikon F на Z-Mount (состояние 5-) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00096749 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-26/2 Код товара: УТ-00096749 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-26/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

Серийный номер: 20399974

Комплектация: Переходник

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

Серийный номер: 20399974

Комплектация: Переходник

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.