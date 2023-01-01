Адаптер Nikon FTZ II, с Nikon F на Nikon Z
Код товара : УТ-00066215
Артикул : @ JMA905DA
25 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.282
Описание
Устанавливать объективы с байонетом F на фотокамеры Nikon Z стало еще удобнее благодаря переходнику байонета FTZ II второго поколения. У него улучшена эргономика, поэтому при вертикальной съемке у вас будет достаточно места для пальцев, даже в перчатках. Какой бы объектив с байонетом F вы ни использовали, качество изображения остается неизменным.
Новый уровень резкости
Теперь для сотен объективов с байонетом F доступна съемка в режиме автоматической экспозиции. Объективы с байонетом F, оснащенные мотором автофокусировки, сохраняют все возможности автофокусировки*.
* Полные возможности АФ поддерживаются при использовании объективов AF-S и AF-P. Объективы AF D, AF-I будут работать в режиме ручной фокусировки.
Непревзойденная стабилизация
Если вы используете объектив с байонетом F с функцией VR, отслеживание отклонений горизонтальной и вертикальной осей камеры дополняется встроенной в камеру функцией отслеживания отклонений третьей оси. Если же используется объектив с байонетом F без функции VR, отклонения всех трех осей корректируются самой фотокамерой.
Стиль NIKKOR
Безупречный, и не только в работе. Переходник байонета FTZ II окрашен под цвет кожи и гармонично сочетается с объективом, а также с фотокамерой Nikon серии Z.
Смелее вперед
Продуманная конструкция защищает фотокамеру от пыли и капель влаги. Места соединения объектива и камеры, а также кнопки и рычаги снабжены резиновыми уплотнителями. Благодаря легкому и прочному корпусу из магниевого сплава вы можете отправиться со своей фотокамерой куда угодно.