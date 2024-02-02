Описание

Адаптер Nikon FTZ позволяет устанавливать объективы от зеркальных камер (байонет Nikon F) на беззеркальные камеры Nikon Z. Полностью поддерживает все возможности объективов AF-I, AF-S и AF-P объективов с диафрагмой типа D, G, E; телеконвертеры AF-S и AF-I. Автофокусировка, электронное управление диафрагмой, оптическая стабилизация изображения – все работает. Более старые объективы поддерживаются частично: объективы с «отверточным» приводом работают без автофокуса, объективы без микропроцессора (AI и более ранние) могут работать только в ручном режиме (с возможностью указать фокусное расстояние и максимальную диафрагму через меню камеры).

Работа оптического стабилизатора: всем объективам обеспечивается 3-осевая стабилизация изображения. Если объектив имеет собственный стабилизатор, то он работает в паре со встроенным (добавляется третья ось, поперечный наклон).

Фокусировка: поддерживаются все режимы, включая следящий (трекинг). Для помощи ручной фокусировке можно включить фокус-пикинг или увеличение точки фокусировки.

Адаптер FTZ обладает тем же уровнем защиты от пыли и брызг, что и камеры Nikon Z. Корпус выполнен из магниевого сплава: легко выдерживает установку тяжелых длиннофокусных моделей. Внизу присутствует штативное гнездо 1/4"-20.

Адаптер FTZ не оказывает никакого влияния на эффективную светосилу и качество изображения установленного объектива.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Гарантия 90 дней.