Окуляр для использования со зрительными трубами Nikon Fieldscope EDG. Обеспечивает яркое и контрастное изображение с 20х увеличением для труб EDG серии 85 или с 16х увеличением для труб EDG серии 65. Оснащен креплением байонетного типа с фиксацией для быстрого и надежного прикрепления к зрительной трубе и поворотно-выдвижным наглазником, позволяющим удобно расположить правильную точку фокуса видоискателя относительно глаз.