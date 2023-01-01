Окуляр Nikon FEP-20W для зрительных труб EDG, 16х / 20х
Код товара : УТ-00069311
Артикул : BDB800AA
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Описание
Окуляр для использования со зрительными трубами Nikon Fieldscope EDG. Обеспечивает яркое и контрастное изображение с 20х увеличением для труб EDG серии 85 или с 16х увеличением для труб EDG серии 65. Оснащен креплением байонетного типа с фиксацией для быстрого и надежного прикрепления к зрительной трубе и поворотно-выдвижным наглазником, позволяющим удобно расположить правильную точку фокуса видоискателя относительно глаз.
- Байонет с блокировкой обеспечивает быстрое и надежное прикрепление.
- Все линзы покрыты многослойным просветляющим покрытием
- Асферические элементы объектива обеспечиваю коррекцию дисторсии и других сферических аберраций
- Защита от влаги: допускаются погружения на глубину до 2 м в течение 10 минут
- Защита от запотевания: заполнен азотом
- Поворотно-выдвижной наглазник с фиксируемыми положениями
Совместимые зрительные трубы:
- EDG Fieldscope 85 VR/85-A VR
- EDG Fieldscope 85/85-A
- EDG Fieldscope 65/65-A
Характеристики
- Увеличение (кратность):
- С серией EDG 85: 20
- С серией EDG 65: 16
- Угловое поле зрения (реальное/градусы):
- С серией EDG 85: 3.3
- С серией EDG 65: 4.1
- Поле зрения на расстоянии 1000 м (м)
- С серией EDG 85: 58
- С серией EDG 65: 72
- Выходной зрачок (мм)
- С серией EDG 85: 4.3
- С серией EDG 65: 4.1
- Относительная яркость
- С серией EDG 85: 18.5
- С серией EDG 65: 16.8
- Вынос точки визирования (мм)
- С серией EDG 85: 20.1
- С серией EDG 65: 20.1
- Вес: 240 г
Комплектация: крышки передняя и задняя, чехол.