Описание

Код товара: 140516

Nikon F55 - это 35-мм пленочная фотокамера с автофокусом, выпущенная в 1996 году. Позиционируется, как камера начального уровня.

В комплект с ней входит зум-объектив AF Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G, который является универсальным вариантом для различных жанров съемки.

Характеристики:

Тип: 35-мм пленочная фотокамера с автофокусом

Дата выпуска: 1996 год

Байонет: Nikon F

Датчик: 35-мм пленка

Разрешение: 2,74 мегапикселя (при использовании пленки с высоким разрешением)

Автофокус: Да, 5-точечная система автофокусировки

Экспозиция: Ручная, автоматическая и с приоритетом диафрагмы/затвора

Скорость серийной съемки: 1,2 кадра в секунду

Встроенная вспышка: Да

Вес: 405 г (с батареями)

Преимущества:

Простота использования: Nikon F55 - это простая в использовании камера, что делает ее хорошим выбором для начинающих фотографов.

Легкий вес и компактность: камера легкая и компактная, что делает ее удобной для переноски.

Доступная цена: Nikon F55 - это доступная по цене камера, что делает ее хорошим вариантом для тех, кто только начинает свою фотографическую карьеру.

Качественный объектив: входящий в комплект объектив AF Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G является универсальным и обеспечивает хорошее качество изображения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.

Комплектация: батарейки, ремень, сумка; 2260521/2181208;

Гарантия 14 дней.