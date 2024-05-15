Пленочный фотоаппарат Nikon F55 Kit 28-80mm f/3.3-5.6 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075630
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-15
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140516
Nikon F55 - это 35-мм пленочная фотокамера с автофокусом, выпущенная в 1996 году. Позиционируется, как камера начального уровня.
В комплект с ней входит зум-объектив AF Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G, который является универсальным вариантом для различных жанров съемки.
Характеристики:
Тип: 35-мм пленочная фотокамера с автофокусом
Дата выпуска: 1996 год
Байонет: Nikon F
Датчик: 35-мм пленка
Разрешение: 2,74 мегапикселя (при использовании пленки с высоким разрешением)
Автофокус: Да, 5-точечная система автофокусировки
Экспозиция: Ручная, автоматическая и с приоритетом диафрагмы/затвора
Скорость серийной съемки: 1,2 кадра в секунду
Встроенная вспышка: Да
Вес: 405 г (с батареями)
Преимущества:
Простота использования: Nikon F55 - это простая в использовании камера, что делает ее хорошим выбором для начинающих фотографов.
Легкий вес и компактность: камера легкая и компактная, что делает ее удобной для переноски.
Доступная цена: Nikon F55 - это доступная по цене камера, что делает ее хорошим вариантом для тех, кто только начинает свою фотографическую карьеру.
Качественный объектив: входящий в комплект объектив AF Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G является универсальным и обеспечивает хорошее качество изображения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.
Комплектация: батарейки, ремень, сумка; 2260521/2181208;
Гарантия 14 дней.