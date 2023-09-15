Объектив Nikon AF-S 85mm f/1.4 G (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070197
Артикул : б/у-РнД К 2023-09-15
Причина уценки:
нет
59 000 ₽
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Описание
Код товара: 135197
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Автофокус
Система: Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 2010
Оптическая схема: 10 элементов в 9 группах (с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Особенности: Ультразвуковой мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.