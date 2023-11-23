Описание

Оригинальная насадка Nikon ES-1, сделанная в Японии. Используется для пересъёмки 35мм слайдов и перевода их в цифровой формат. Присоединительная резьба 52мм. Может использоваться с объективом Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 с макрокольцами или с Micro-Nikkor 60mm f/2.8D с понижающим кольцом.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: new

Комплектация: коробка, инструкция.

Гарантия 14 дней.