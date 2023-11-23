Адаптер-насадка Nikon ES-1 (состояние new) (б/у)
Код товара : УТ-00071654
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Без следов использования.
8 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Оригинальная насадка Nikon ES-1, сделанная в Японии. Используется для пересъёмки 35мм слайдов и перевода их в цифровой формат. Присоединительная резьба 52мм. Может использоваться с объективом Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 с макрокольцами или с Micro-Nikkor 60mm f/2.8D с понижающим кольцом.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Комплектация: коробка, инструкция.
Гарантия 14 дней.