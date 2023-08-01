Описание

Код товара: 134635

Разъем питания для использования с определенными моделями цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Вставляется в батарейный отсек фотокамеры с одной стороны и в совместимый сетевой блок питания с другой, что обеспечивает питание фотокамеры непосредственно от электрической розетки. NIKON D4, D5, D6

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без следов эксплуатации

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: N/A

Комплектация: адаптер, документация, коробка

Гарантия 90 дней.