Переходник Nikon EP-6 для EH-6 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069635
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n068
Причина уценки:
без следов эксплуатации
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134635
Разъем питания для использования с определенными моделями цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Вставляется в батарейный отсек фотокамеры с одной стороны и в совместимый сетевой блок питания с другой, что обеспечивает питание фотокамеры непосредственно от электрической розетки. NIKON D4, D5, D6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатации
s\n: N/A
Комплектация: адаптер, документация, коробка
Гарантия 90 дней.