Аккумулятор Nikon EN-EL25a

<







>



Код товара: УТ-00087487 Артикул: # VFB13002 Код товара: УТ-00087487 Артикул: # VFB13002 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор, представленный вместе с камерой Nikon Z50 II. Емкость увеличена с 1120 до 1250 мАч при сохранении такого же напряжения (7.6В) и габаритов корпуса. Обратно совместим с камерами Z50, Z30 и Z fc, однако этим моделям может потребоваться обновление прошивки: Для Z fc версия ПО “C” должна быть 1.50 и выше

Для Z 50 версия ПО “C” – 2.50 и выше

Для Z 30 версия ПО “C” – 1.10 и выше Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.