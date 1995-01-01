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Аккумулятор Nikon EN-EL25a

  • EN-EL25a
  • EN-EL25a
  • EN-EL25a
  • EN-EL25a
  • EN-EL25a
Код товара:УТ-00087487
Артикул:# VFB13002

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор, представленный вместе с камерой Nikon Z50 II. Емкость увеличена с 1120 до 1250 мАч при сохранении такого же напряжения (7.6В) и габаритов корпуса. Обратно совместим с камерами Z50, Z30 и Z fc, однако этим моделям может потребоваться обновление прошивки:

  • Для Z fc версия ПО “C” должна быть 1.50 и выше
  • Для Z 50 версия ПО “C” – 2.50 и выше
  • Для Z 30 версия ПО “C” – 1.10 и выше