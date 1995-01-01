Аккумулятор Nikon EN-EL19
Код товара : 00000050647
Артикул : VFB11101
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.037
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL19 для компактных камер Coolpix серии S.
Совместимые модели: Coolpix S6900, S33, S3700, S7000, S32, S6800, S5300, S3500, S5200, S100, S4300, S3300, S6500, S3200, S4200, S6400, S4100, S3100 и др.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.