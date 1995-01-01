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    Аккумулятор Nikon EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4

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    Код товара : УТ-00075834

    Артикул : @ VFB12902

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    12%

    24 990 ₽

    21 900 ₽

    Гарантия 6 месяцев

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Описание

    Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камеры Nikon Z9. Напряжение 10.8 В, емкость 3300 мАч (36 Втч). Может заряжаться внутри камеры: для этого необходим кабель Nikon UC-E25. Кабель Nikon UC-E24, который идет в комплекте с Nikon Z9, не подходит для зарядки данного аккумулятора. Также может заряжаться с помощью внешнего зарядного устройства Nikon MH-33, которое идет в комплекте с фотоаппаратом.

    Что касается совместимости с другими моделями камер Nikon, использующими аккумуляторы EN-EL18 предыдущих поколений (Nikon D6, D5, D4, D4S, а также Nikon D500, D800, D810, D850 с батарейными ручками MB-D12, MB-D17, MB-D18), то ситуация следующая: вы можете использовать EN-EL18d с перечисленными камерами. При этом вам будет необходимо приобрести зарядное устройство Nikon MH-33, поскольку данный аккумулятор не поддерживает зарядные устройства MH-26, MH-26a и MH-26ak. Для батарейных ручек MB-D12, MB-D17 и MB-D18 также необходима специальная дверца BL-5 Battery Chamber Cover.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.