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Аккумулятор Nikon EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4

  • EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4
  • EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4
  • EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4
  • EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4
  • EN-EL18d для Z9, D6, D5, D4s, D4
Код товара:УТ-00062347
Артикул:VFB12902

Товар не найден

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Описание
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Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камеры Nikon Z9. Напряжение 10.8 В, емкость 3300 мАч (36 Втч). Может заряжаться внутри камеры: для этого необходим кабель Nikon UC-E25. Кабель Nikon UC-E24, который идет в комплекте с Nikon Z9, не подходит для зарядки данного аккумулятора. Также может заряжаться с помощью внешнего зарядного устройства Nikon MH-33, которое идет в комплекте с фотоаппаратом.

Что касается совместимости с другими моделями камер Nikon, использующими аккумуляторы EN-EL18 предыдущих поколений (Nikon D6, D5, D4, D4S, а также Nikon D500, D800, D810, D850 с батарейными ручками MB-D12, MB-D17, MB-D18), то ситуация следующая: вы можете использовать EN-EL18d с перечисленными камерами. При этом вам будет необходимо приобрести зарядное устройство Nikon MH-33, поскольку данный аккумулятор не поддерживает зарядные устройства MH-26, MH-26a и MH-26ak. Для батарейных ручек MB-D12, MB-D17 и MB-D18 также необходима специальная дверца BL-5 Battery Chamber Cover.