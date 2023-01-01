Литиевый аккумулятор Nikon EN-EL18c ёмкостью 2500 мАч предназначен для профессиональных фотокамер Nikon. Является новой версией батареи EN-EL18b, отличия заключаются в технологии производства ячеек. Версии a и b сняты с производства и больше не поставляются.