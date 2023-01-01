Аккумулятор Nikon EN-EL18c для Z9, D6, D5, D4s, D4
Код товара : УТ-00028373
Артикул : VFB12301
14 500 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.037
Описание
Литиевый аккумулятор Nikon EN-EL18c ёмкостью 2500 мАч предназначен для профессиональных фотокамер Nikon. Является новой версией батареи EN-EL18b, отличия заключаются в технологии производства ячеек. Версии a и b сняты с производства и больше не поставляются.
Совместимые камеры:
- Nikon D4, D4s, D5, D6
- Nikon Z9