Аккумулятор Nikon EN-EL15c (уцененный)

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Код товара: УТ-00052525 Артикул: VFB12802 (у) Код товара: УТ-00052525 Артикул: VFB12802 (у) Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL15c для совместимых зеркальных камер Nikon, а также для новых системных камер Nikon Z. Обеспечивает надежную и стабильную работу фотоаппарата, без перегрева и внезапных выключений питания во время съемки. Выходное напряжение: 7 В, емкость: 2280 мАч. Совместимое зарядное устройство: MH-25a (внешняя зарядка) или EH-7P (зарядка через камеру). Совместимые камеры: Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

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