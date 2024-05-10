Аккумулятор Nikon EN-EL15 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075521
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-05-10/03
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140521
Применяемость
Nikon D500
Nikon D600
Nikon D610
Nikon D750
Nikon D780
Nikon D800
Nikon D800E
Nikon D810
Nikon D810A
Nikon D7000
Nikon D7100
Nikon D7200
Nikon 1 V1, Nikon V1
Nikon Z 5 (без поддержки зарядки по USB)
Nikon Z 6 (без поддержки зарядки по USB)
Nikon Z 6II (без поддержки зарядки по USB)
Nikon Z 7 (без поддержки зарядки по USB)
Nikon Z 7II (без поддержки зарядки по USB)
Nikon Z 8 (без поддержки зарядки по USB)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости.
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Комплектация: аккумулятор
Гарантия 90 дней.
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