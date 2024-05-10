Аккумулятор Nikon EN-EL15 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075521 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-05-10/03

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости 2 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140521 Применяемость Nikon D500

Nikon D600

Nikon D610

Nikon D750

Nikon D780

Nikon D800

Nikon D800E

Nikon D810

Nikon D810A

Nikon D7000

Nikon D7100

Nikon D7200

Nikon 1 V1, Nikon V1

Nikon Z 5 (без поддержки зарядки по USB)

Nikon Z 6 (без поддержки зарядки по USB)

Nikon Z 6II (без поддержки зарядки по USB)

Nikon Z 7 (без поддержки зарядки по USB)

Nikon Z 7II (без поддержки зарядки по USB)

Nikon Z 8 (без поддержки зарядки по USB) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости.

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Комплектация: аккумулятор

Гарантия 90 дней.

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